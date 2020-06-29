Коронавирус в Мордовии, новости на 29 июня 2020 года: выписаны еще 39 человек

Число подтвержденных новых случаев в Мордовии продолжает идти на спад: если в прошлый понедельник их было 54, то сегодня оперативный штаб республики сообщил о 35 пациентах. Всего же с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 3359 граждан.

Продолжается выписка излечившихся: вчера больницы покинули еще 39 человек. Общее число выздоровевших на данный момент – 2158 человек.

Последняя смерть среди пациентов с коронавирусом была зафиксирована 27 июня. На данный момент скончались 26 жителей республики.