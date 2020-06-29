2020-06-29T10:49:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 29 июня 2020 года: скончались еще два пациента

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 29 июня 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Вчера пресс-секретарь губернатора пензенской области сообщила о смерти еще двух пациентов с коронавирусом. Мужчина 1948 года рождения и женщина 1975 года рождения имели ряд сопутствующих заболеваний. Причиной смерти обоих стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Также вчера были выписаны еще 15 человек. Общее число выздоровевших в регионе – 4511.

За последние сутки подтвердились еще 74 новых случая. Всего с начала эпидемии в регионе заболели уже 4893 человека.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Пензенской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
Пензенские росгвардейцы помогли заблудившейся пенсионерке вернуться домой
В Пензе наградили лучших волонтеров
Иван Белозерцев призвал жителей области прийти на голосование
По итогам первого дня конкурса «Мастер-оружейник» лидерами стали пензенские военнослужащие
В Атюрьевском районе Мордовии появится еще один детский сад
В Мордовии, собирая металлолом, мужчина нашел ружье
Пензенец лишился 65 тысяч рублей, пожелав приобрести оборудование для производства криптовалюты
Глава пензенского СУ СК ответит на вопросы пользователей социальной сети «Вконтакте»
В Пензе на пожаре погибла женщина 1974 года рождения
В Пензенской области голосуют за внесение поправок в Конституцию
В Мордовии женщина и двое мужчин избивали третьего
Возвращают имена летчиков, погибших в авиакатастрофах и умерших от ран
Утром - стулья, вечером - госконтракты
В Пензенской области для сотрудников крупного предприятия строится современная деревня
«Ангел» вернется в Пензу через три дня
Пензенцев предупредили об опасности отдыха у водоема
Мэр Пензы стал участником голосования по поправкам в Конституцию
В Пензе на две недели отключат горячую воду на десяти улицах
Разработки пензенских специалистов вошли в список «100 лучших изобретений»
В этом году конкурс «Мастер-оружейник» посвятили памяти маршала Яковлева
Монтаж металлоконструкции купола пензенского цирка завершится в августе
Рекомендованы бесконтактный контроль температуры и соблюдение санитарных норм