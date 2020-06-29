Коронавирус в Пензенской области, новости на 29 июня 2020 года: скончались еще два пациента

Вчера пресс-секретарь губернатора пензенской области сообщила о смерти еще двух пациентов с коронавирусом. Мужчина 1948 года рождения и женщина 1975 года рождения имели ряд сопутствующих заболеваний. Причиной смерти обоих стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Также вчера были выписаны еще 15 человек. Общее число выздоровевших в регионе – 4511.

За последние сутки подтвердились еще 74 новых случая. Всего с начала эпидемии в регионе заболели уже 4893 человека.