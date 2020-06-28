Коронавирус в Мордовии, новости на 28 июня 2020 года: с каждым днем выявляют все меньше новых заболевших

Согласно информации оперативного штаба, сегодня в Мордовии подтвердились еще 40 случаев заболевания коронавирусом. За последние две недели это самый низкий показатель, что говорит об улучшении ситуации в республике. Общее число заболевших с начала эпидемии – 3324 человека.

За сутки больницы региона покинули еще 13 человек. Всего от коронавируса излечились 2119 пациентов – то есть почти две трети от общего числа заболевших.

За весь период эпидемии в регионе скончались 26 человек.