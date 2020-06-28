Коронавирус в Пензенской области, новости на 28 июня 2020 года: с начала эпидемии выписаны почти 4500 жителей региона
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 28 июня 2020 года
Фото: Олег УКЛАДОВ
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По данным оперативного штаба, с момента начала эпидемии коронавирусом в Пензенской области заболели 4739 человек. За последние сутки диагноз подтвердился у 75 человек.
Вчера стало известно о выписке еще 58 пациентов. Общее число выздоровевших – 4496 человек. Таким образом, на данный момент в Пензенской области от коронавируса излечились почти 95% всех заболевших в регионе.
За весь период умерли 38 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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