Коронавирус в Пензенской области, новости на 28 июня 2020 года: с начала эпидемии выписаны почти 4500 жителей региона

По данным оперативного штаба, с момента начала эпидемии коронавирусом в Пензенской области заболели 4739 человек. За последние сутки диагноз подтвердился у 75 человек.

Вчера стало известно о выписке еще 58 пациентов. Общее число выздоровевших – 4496 человек. Таким образом, на данный момент в Пензенской области от коронавируса излечились почти 95% всех заболевших в регионе.

За весь период умерли 38 пациентов.