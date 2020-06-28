2020-06-28T00:50:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 28 июня 2020 года: с начала эпидемии выписаны почти 4500 жителей региона

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 28 июня 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба, с момента начала эпидемии коронавирусом в Пензенской области заболели 4739 человек. За последние сутки диагноз подтвердился у 75 человек.

Вчера стало известно о выписке еще 58 пациентов. Общее число выздоровевших – 4496 человек. Таким образом, на данный момент в Пензенской области от коронавируса излечились почти 95% всех заболевших в регионе.

За весь период умерли 38 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Пензенской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24