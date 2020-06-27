Коронавирус в Пензенской области, новости на 27 июня 2020 года: выздоровели еще почти 200 человек
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 27 июня 2020 года
Фото: Артем КИЛЬКИН
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По данным оперативного штаба, на сегодня в Пензенской области выявлено 4664 случаев заболевания коронавирусом. Вчера больницы региона покинули еще 199 человек. Всего выздоровели и были выписаны уже 4438 человек. Умерли 38 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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