2020-06-27T00:29:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 27 июня 2020 года: выздоровели еще почти 200 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 27 июня 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Артем КИЛЬКИН
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По данным оперативного штаба, на сегодня в Пензенской области выявлено 4664 случаев заболевания коронавирусом. Вчера больницы региона покинули еще 199 человек. Всего выздоровели и были выписаны уже 4438 человек. Умерли 38 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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