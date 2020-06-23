Гвардейская дивизия Деминых

Их фамилии, что солдатские колонны, представлены на памятной стеле предприятия. Есть здесь имена Демина И. К., Демина П. А., и Демина Ф. К. Каково же было изумление, когда в архивных документах о наградах обнаружил 19 648 солдат, офицеров и генералов Деминых.

Десять имен, пятьдесят. Вчитываешься в названия населенных пунктов, номера частей. Особенно когда видишь, как отважно сражаются земляки. Получают ранения. Награды. И уже непроизвольно делаешь пометки. Истории тяжелые, героические, горькие.

И. К. Демин, санитар 1295 стрелкового полка 160 стрелковой дивизии. Полное совпадение фамилии и инициалов с одним из наших Деминых. Но призван он из г. Горький. В наступательных боях с 7 по 10 августа 1943 года, несмотря на огонь противника, вынес с поля боя 47 тяжелораненых бойцов и командиров с их личным оружием. А в один из дней при отражении в составе роты контратаки противника лично уничтожил трех немецких солдат.

Старший техник-лейтенант Иван Григорьевич Демин был призван на фронт из села Русско-Никольское Пачелмского района. Награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной звезды.

"На фронте Отечественной войны с 6.7.42 г., - написано в орденском наградном листе. - Отлично знает материальную часть самолета У-2 и мотора М-11 и отлично его эксплуатирует. Техсостав звена под руководством т. Демина обслужил 115 боевых вылетов и 310 вылетов на связь. Сделано восстановительных текущих ремонтов в полевых условиях в звене 2 самолетам и 4 моторам. Сам лично обслужил 78 боевых вылетов на бомбардировку живой силы и техники противника».

Под архивным номером 441 наш земляк красноармеец Александр Степанович Демин из Николо-Пестровского района награжден медалью «За отвагу». А под следующим номером, неожиданно, уроженец Московской области генерал-лейтенант Герой Советского Союза Никита Степанович Демин, начинавший войну полковником под Москвой.

Снова имена солдат, призванных на фронт военкоматами Пензенской области. Зенитчик, наводчик самоходного орудия. Рядовые, сержанты.

Вот плотник красноармеец Павел Иванович Демин в ночь с 21 на 22 августа 1943 года строил под минометным огнем противника Наблюдательный пункт для 28 гвардейского стрелкового полка в районе севернее села Голой Долины. НП был построен, но храбрый сапер получил тяжелые ранения - осколочные в грудь, живот, правое предплечье, челюсть. Без сознания его отправили в госпиталь. Медалью «За отвагу» наградили, хочется верить, не посмертно.

Так случилось, что первые дни архивных поисков сведений о конкретных судьбах заводчан с «Маяка» - Деминых с конкретными именами и отчествами найти пока не удалось, но шансы еще есть. Принесли поиски и свой особенный результат. Редакция, наши читатели узнают имена еще нескольких земляков-фронтовиков Великой Отечественной, кто честно исполнял свой воинский долг. Защищая свою землю, они создавали ее историю. Прославляли и свою фамилию Демин.

Перед самым передним краем немецкой обороны стояло несколько подбитых танков "Т-34". До призыва в армию Пензенским ОВК Демин работал испытателем на одном из танковых заводов страны. Глядя на застывшие наши машины, Михаил и задумал дерзкую вылазку. Командир взвода поддержал план. Под прикрытием темноты Демин с товарищем пробрались к танкам. И за сутки под огнем немцев отремонтировали один «Т-34», подбирая для него запасные части с других машин. На следующий день, выведенный из-под огня противника танк, поддерживал подразделения полка в наступлении. Так в боях за деревню «Каменный лог» Тамаровского района Курской области 28 июля 1943 года гвардии рядовой Михаил Демин стал кавалером ордена Отечественной войны I степени.

В многотысячном списке солдат Деминых в архивах Минобороны, представленных на сайте «Подвиг народа», отважный солдат значится под номером 1266.

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