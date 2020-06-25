2020-06-26T10:14:30+03:00
Экономика

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Электронный аукцион 24 июля 2020 года по Лоту №2 (РАД-217590) отменен
Поделиться:
Изменить размер текста:

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже права на заключение договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №2 (РАД-217590), назначенного на24.07.2020г.:

Лот 2:Часть нежилого здания, кадастровый номер 58:20:0320401:1111, общей площадью 670,04 кв.м, расположенное по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. Неверкино, ул. Комсомольская, дом 25. В аренду передается часть здания общей площадью 206,5 кв.м., состоящая из:

- нежилого помещения площадью 54,6 кв. м. (номер на поэтажном плане №34) расположенного в подвале;

- нежилых помещений площадью 151,9 кв. м. (номера на поэтажном плане №21,№25,№26 и №29-№32), расположенных на 2-ом этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

16 756 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 – 11 170 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%)

Сумма задатка – 16 756 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 558 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на понижение – 1 117 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Клещи атакуют: к врачам уже обратились более тысячи жителей Пензенской области
В стенах компании «СтанкоМашСтрой» прошло совещание директоров промышленных предприятий Октябрьского района Пензы
Жительница Саранска, ударившая сожителя топором, предстала перед судом
Сотовый оператор из Нижнего Ломова понесет ответственность за нарушение тайны переговоров
В Пензенской области коронавирусом заразились еще шесть несовершеннолетних
В Пензенской области создадут межведомственную группу для контроля маркировки товаров
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
Похищенный автомобиль полицейские нашли на проселочной дороге
В Саранске работают 130 избирательных участков
Владимир Волков - о работе аграриев Мордовии: «Это мировой уровень!»
Пензенцы выбирают территории для благоустройства в 2021 году
Уклонист из Пензы заплатит штраф
Иван Белозерцев проголосовал за поправки в Конституцию РФ
В Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 70 пациентов