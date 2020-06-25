АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже права на заключение договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №2 (РАД-217590), назначенного на24.07.2020г.:

Лот 2:Часть нежилого здания, кадастровый номер 58:20:0320401:1111, общей площадью 670,04 кв.м, расположенное по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. Неверкино, ул. Комсомольская, дом 25. В аренду передается часть здания общей площадью 206,5 кв.м., состоящая из:

- нежилого помещения площадью 54,6 кв. м. (номер на поэтажном плане №34) расположенного в подвале;

- нежилых помещений площадью 151,9 кв. м. (номера на поэтажном плане №21,№25,№26 и №29-№32), расположенных на 2-ом этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

16 756 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 – 11 170 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%)

Сумма задатка – 16 756 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 558 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на понижение – 1 117 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

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