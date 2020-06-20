Молодые парламентарии Пензенской области стали волонтерами

Единовременная помощь оказывается пожилым землякам, проживающим на территории Пензенского, Городищенского, Каменского, Кузнецкого, Мокшанского, Сердобского, Пачелмского, Бессоновского и Колышлейского районов.

Волонтеры, активисты организации «Молодежка ОНФ», студенты-медики и социальные работники работают в масках и перчатках с учетом социальной дистанции.

Помощь оказываем нуждающимся гражданам, говорит спикер регионального Молодежного парламента Андрей Сушков. Нас поддерживает председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

В ходе встреч с населением молодые парламентарии раздают информационные буклеты, а также рассказывают об изменениях в Конституцию и вариантах участия в процессе голосования, которое пройдет с 25 июня по 1 июля включительно.

Напомним, что изменения в Основной закон будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины граждан, принявших участие в плебисците. В этом случае поправки вступят в силу со дня опубликования результатов общероссийского голосования.