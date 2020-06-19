Стратегические цели национальных проектов

Если верить архитекторам, утверждающим, что все города растут в сторону Москвы, то проходящая через Пензенскую область федеральная трасса М 5 просто мчится в сторону столицы. Системная реконструкция магистрали, строительство других дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вывели регион в число лучших в стране.

Хорошая динамика в Пензенской области и в реализации других национальных проектов, среди которых есть и уникальные для региона. В частности, планы за четыре года развить с нуля отрасль санитарной авиации, тем самым приблизив областное здравоохранение к уровню крупнейших субъектов страны.

Тема реализации национальных проектов стала одной из ключевых во время рабочей встречи Президента Владимира Путина и губернатора Ивана Белозерцева, состоявшейся на прошлой неделе в формате видеоконференции. Доложил глава региона Президенту и о социально-экономической ситуации в области, в целом, о реализуемых крупнейших в Европе инвестиционных проектах.

- Благодаря федеральной поддержке удалось многое сделать для детских садов, школ, учреждений культуры и здравоохранения, - отметил Иван Александрович. - В этом году Пензенская область получила 13 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов. Таких средств нам еще никогда не выделяли.

Во время доклада губернатора камера на несколько секунд выхватила, как Владимир Путин что-то подчеркивал, делал пометки, вероятно, в лежащей на столе справке. И вскоре стало понятно, что именно. Промышленность в Пензенской области растет вдвое быстрее, чем по стране; на 15,2% увеличилось сельскохозяйственное производство, хорошие темпы в строительстве. Отметил инвестиционные проекты холдинга «Дамате», в частности, планы по производству кошерной продукции на экспорт. Объем инвестиций - почти три миллиарда рублей. Новое производство позволит создать еще 400 рабочих мест в области.

Цифры говорят о налаженной работе. Но и проблемы тоже есть. Президент отметил, что их решение возможно только с помощью активной работы всей команды.

Понравилась легкость общения, хорошая осведомленность Президента о положении дел в регионе. И ключевое напутствие губернатору, вместе с высказанным пожеланием удачи при выдвижении на второй срок. Встречаясь с людьми, делать акцент - не только на достижениях, а и на существующих проблемах.

- Да, за пять минувших лет многое сделано, а смотреть надо в день завтрашний. Опыт последних месяцев говорит о своевременности нацпроекта «Здравоохранения». И надо не делать паузу. Мы с благодарностью приняли поддержку Президента по включению в федеральную программу финансирования реконструкцию приемного отделения областной больницы, - делится впечатлениями от общения с Владимиром Путиным Иван Белозерцев. - Мы все хорошо понимаем, как важна качественная и доступная медицина. Демография, доходы населения, а значит, хорошо оплачиваемые рабочие места, создание комфортной среды для проживания людей, - в совокупности, это стратегические цели, поставленные перед страной.

Это и есть иной уровень жизни. Основа, как известно, в росте народонаселения. То, на что нацелил Президент.

В завершение разговора Владимир Путин выразил надежду, что Иван Белозерцев продолжит столь же упорную работу и пожелал ему удачи на будущих выборах. Тепло принял Президент приглашение губернатора посетить регион:

- Обязательно постараюсь приехать.