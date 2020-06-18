Коронавирус в Пензе и области, новости на 18 июня: клинический центр специализированных видов помощи получил оборудование мирового уровня

Клинико-диагностическая лаборатория Пензенского областного центра специализированных видов медицинской помощи получила ламинарный шкаф для исследований.

Как поясняет главный врач учреждения Сергей Рыбалкин, согласно мировым стандартам, все исследования биологических проб II - IV групп патогенности, к которым относится новый коронавирус, необходимо проводить в подобных шкафах – только они могут обеспечить высочайший уровень стерильности и в полной мере защитить сотрудника, работающего с материалами исследований.

- Не так часто нам дарят такое дорогостоящее оборудование, относящееся к оборудованию мирового класса, оно было нам очень необходимо в нашей работе, - отметил главный врач. - Большое спасибо спонсорам за внимание и помощь больнице.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Накануне из больниц региона были выписаны еще 188 человек. Общее число выздоровевших на данный момент - 3 371.