2020-06-17T17:42:48+03:00
Происшествия

В Пензенской области пресекли деятельность экстремистской организации

В обысках приняли участие более 50 сотрудников правоохранительных органов [ВИДЕО]
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
ФОТО: Пресс-служба УФСБ по Пензенской областиФОТО: Пресс-служба УФСБ по Пензенской области
Изменить размер текста:

УФСБ России по Пензенской области во взаимодействии с региональными управлениями МВД России и Росгвардии пресекло деятельность международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена на территории России). В результате проведенных в нескольких районах Пензенской области операций были задержаны ее лидеры и активные участники.

На местах жительства и сборов участников организации были обнаружены и изъяты запрещенная к распространению на территории Российской Федерации литература, электронные носители информации, содержащие материалы экстремистского характера, средства коммуникативного общения и связи, банковские карты и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

В Пензенской области пресекли деятельность экстремистской организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24