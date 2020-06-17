В Пензенской области пресекли деятельность экстремистской организации.

УФСБ России по Пензенской области во взаимодействии с региональными управлениями МВД России и Росгвардии пресекло деятельность международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена на территории России). В результате проведенных в нескольких районах Пензенской области операций были задержаны ее лидеры и активные участники.

На местах жительства и сборов участников организации были обнаружены и изъяты запрещенная к распространению на территории Российской Федерации литература, электронные носители информации, содержащие материалы экстремистского характера, средства коммуникативного общения и связи, банковские карты и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.