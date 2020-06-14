В Пензе 14-летнего подростка, залезшего на грузовой вагон, убило током

Вчера, 13 июня, на путях возле станции Пенза-3 произошло ЧП. 14-летний подросток залез на грузовой вагон и попал под напряжение в 27 тысяч вольт. Подросток погиб на месте.

Причины случившегося выясняются правоохранителями. По итогам прокурорской проверки будет решен вопрос о необходимых мерах реагирования.

Это далеко не первое подобное происшествие в Пензенской области. Напомним, что летом 2015-го года двое школьников забрались на цистерну, желая сделать селфи. Тогда трагедии удалось избежать: несмотря на удар током, девочка и ее друг выжили.