2020-06-14T12:25:58+03:00
Происшествия

В Пензе 14-летнего подростка, залезшего на грузовой вагон, убило током

На место происшествия выехали Пензенский транспортный прокурор и следственная группа
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ФОТО: Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратурыФОТО: Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры
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Вчера, 13 июня, на путях возле станции Пенза-3 произошло ЧП. 14-летний подросток залез на грузовой вагон и попал под напряжение в 27 тысяч вольт. Подросток погиб на месте.

Причины случившегося выясняются правоохранителями. По итогам прокурорской проверки будет решен вопрос о необходимых мерах реагирования.

Это далеко не первое подобное происшествие в Пензенской области. Напомним, что летом 2015-го года двое школьников забрались на цистерну, желая сделать селфи. Тогда трагедии удалось избежать: несмотря на удар током, девочка и ее друг выжили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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