Коронавирус в Пензе и области, новости на 14 июня: умерла пациентка 1931 года рождения
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 14 июня 2020 года
Фото: Иван МАКЕЕВ
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Вчера вечером оперативный штаб региона сообщил еще об одной смерти. Скончалась женщина 1931 года рождения, имевшая ряд сопутствующих заболеваний: хроническую ишемическую болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных, почечных, церебральных, подвздошных артерий, артериальную гипертензию, хроническую обструктивную болезнь легких, пневмосклероз, нефросклероз. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.
Также были выписаны еще 37 человек. Всего с начала эпидемии выздоровели 2887 жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU