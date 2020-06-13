2020-06-13T12:40:02+03:00
Общество

Синоптики не зря предупреждали

Обрушившаяся накануне на Пензу гроза с градом стала причиной многих неприятностей
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
А буквально через 15 минут полил дождь.А буквально через 15 минут полил дождь.Фото: Анна ЧЕРНАЯ
Изменить размер текста:

После непривычно жарких нескольких дней вечерняя прохлада выманила многих на улицы – в том числе, и вашего покорного слугу. Однако идти далеко побоялась: на горизонте виднелись тучи, да и синоптики накануне предупреждали о том, что природа может подкинуть нам неприятный сюрприз. Как оказалось, предупреждали вовсе не зря.

Кадр из видео Дена Андриянкина (сообщество "Черный список Пенза" в социальной сети "Вконтакте")

Кадр из видео Дена Андриянкина (сообщество "Черный список Пенза" в социальной сети "Вконтакте")

Гроза налетела на город стремительно и началась с сильного ветра, поднявшего пыль на улицах. Следом щедро полил дождь, вскоре вынужденный поделить поле битвы вместе с градом – и надо сказать, тут уже опасность осознали не только прохожие, успевшие забиться под навесы остановок и крыши еще открытых магазинов. Даже автомобилисты остановились, и обычно загруженная до позднего вечера дорога быстро опустела.

ФОТО: Сергей Дружинин (сообщество "Привет, сейчас, Пенза" в социальной сети "Вконтакте")

ФОТО: Сергей Дружинин (сообщество "Привет, сейчас, Пенза" в социальной сети "Вконтакте")

После буйства стихии граждане ринулись в Интернет – подсчитывать ущербы. Местные сообщества с социальных сетях наводнили жалобы: на забитые ливневки и озера во дворах, побитые градом машины, таксистов, которые отказались приезжать на вызов в самый разгар грозы… Среди десятков недовольных была и доля здравомыслящих граждан, призывающих, в первую очередь, не забывать о вежливости и взаимовыручке.

Некоторые граждане благоразумно призывали к взаимовыручке.

Некоторые граждане благоразумно призывали к взаимовыручке.

То ли еще будет: на сегодня местами по области также прогнозируется желтый уровень безопасности. Хочется верить, что в этот раз стихия принесет куда меньше неприятностей.

Потоп в Пензе после грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Пензе появилось еще одно граффити, посвященное врачам
Жители Саранска отметили День России песнями во дворах
В Мордовии утонул 16-летний подросток
Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего
На свидание со знакомой молодой человек отправился с топором
Подготовка к празднованию 180-летия Василия Ключевского
Пензенцев предупредили о грозе и сильном ветре
На пензенской набережной подняли флаг России
Жительница Саранска лишилась более 300 тысяч рублей при покупке масок и респираторов
Юные пензенцы получили паспорта из рук губернатора
«Благодарю Президента России за доверие и надеюсь на поддержку земляков»
В Мордовии подтвердились еще 62 случая заболевания коронавирусом
Представители автономий Пензенской области передали врачам и волонтерам национальные блюда
В Пензе открыли обновленную Галерею Почета и Славы региона
Житель Нижнеломовского района украл строительный вагончик
Поздравление Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с Днем России
Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем России и Днем города
Завтра в Мордовии ожидаются гроза, град и сильный ветер
В центре Саранска завтра будут ловить молодоженов
В Саранске перед судом предстанут жители Ульяновска, обвиняемые в серии краж из автомобилей
Завтра в Пензенской области ожидаются жара и гроза
Режим повышенной готовности в Пензенской области снова продлили
Мэр Андрей Лузгин провел прием граждан по телефону