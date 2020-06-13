Синоптики не зря предупреждали

После непривычно жарких нескольких дней вечерняя прохлада выманила многих на улицы – в том числе, и вашего покорного слугу. Однако идти далеко побоялась: на горизонте виднелись тучи, да и синоптики накануне предупреждали о том, что природа может подкинуть нам неприятный сюрприз. Как оказалось, предупреждали вовсе не зря.

Кадр из видео Дена Андриянкина (сообщество "Черный список Пенза" в социальной сети "Вконтакте")

Гроза налетела на город стремительно и началась с сильного ветра, поднявшего пыль на улицах. Следом щедро полил дождь, вскоре вынужденный поделить поле битвы вместе с градом – и надо сказать, тут уже опасность осознали не только прохожие, успевшие забиться под навесы остановок и крыши еще открытых магазинов. Даже автомобилисты остановились, и обычно загруженная до позднего вечера дорога быстро опустела.

ФОТО: Сергей Дружинин (сообщество "Привет, сейчас, Пенза" в социальной сети "Вконтакте")

После буйства стихии граждане ринулись в Интернет – подсчитывать ущербы. Местные сообщества с социальных сетях наводнили жалобы: на забитые ливневки и озера во дворах, побитые градом машины, таксистов, которые отказались приезжать на вызов в самый разгар грозы… Среди десятков недовольных была и доля здравомыслящих граждан, призывающих, в первую очередь, не забывать о вежливости и взаимовыручке.

Некоторые граждане благоразумно призывали к взаимовыручке.

То ли еще будет: на сегодня местами по области также прогнозируется желтый уровень безопасности. Хочется верить, что в этот раз стихия принесет куда меньше неприятностей.