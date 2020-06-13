Коронавирус в Пензе и области, новости на 13 июня: скончались еще две пациентки, выписаны 27 человек
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 13 июня 2020 года
Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба, накануне в Пензенской области скончались еще две пациентки. Причиной смерти обеих стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией. Женщина 1938 года рождения имела ряд сопутствующих заболеваний: хроническую ишемическую болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных, почечных, церебральных, артерий, артериальную гипертензию. Женщина 1978 года рождения страдала ожирением.
Также были выписаны 27 человек. Общее число выздоровевших в регионе – 2850.
ИСТОЧНИК KP.RU