Коронавирус в Пензе и области, новости на 13 июня: скончались еще две пациентки, выписаны 27 человек

По данным оперативного штаба, накануне в Пензенской области скончались еще две пациентки. Причиной смерти обеих стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией. Женщина 1938 года рождения имела ряд сопутствующих заболеваний: хроническую ишемическую болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных, почечных, церебральных, артерий, артериальную гипертензию. Женщина 1978 года рождения страдала ожирением.

Также были выписаны 27 человек. Общее число выздоровевших в регионе – 2850.