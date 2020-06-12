2020-06-12T12:25:35+03:00
Происшествия

В Пензенской области стрелку из ружья вынесен приговор

Пьяный мужчина вывез сожительницу в лесные посадки
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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Днем 3 июня 2019 года пьяный мужчина вывез 28-летнюю сожительницу в лесные посадки на территории Бессоновского района, где в ходе конфликта потребовал, чтобы она вышла из автомашины. Получив отказ, выстрелил ей в ногу из охотничьего ружья.

Когда злоумышленник вытащил женщину из салона, к ним на автомобиле подъехал житель села Грабово, который решил выяснить, что происходит? От выстрела в грудь с расстояния в несколько метров он скончался на месте.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Тело убитого стрелок погрузил в багажник его автомобиля и отогнал ее в сторону. Затем, на своей машине, доставил сожительницу в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. При этом часть ноги потерпевшей была ампутирована.

В ходе обыска, в жилище задержанного был обнаружен пневматический пистолет, переделанный самодельным способом, пригодный для производства стрельбы.

Собранные Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Бессоновки 1987 года рождения за совершение убийства, причинение тяжкого вреда здоровью сожительницы и незаконное хранение огнестрельного оружия. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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