2020-06-12T10:11:39+03:00
Общество

Иван Белозерцев озвучил ряд поручений после рабочей встречи с Президентом

Совещание состоялось в четверг, 11 июня
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Губернатор Пензенской области коротко рассказал об итогах разговора с Главой государства и подчеркнул, что сейчас необходимо принять неотложные меры.

Министру финансов области Любови Финогеевой было дано поручение проанализировать состояние бюджета, оценить последствия эпидемии коронавируса, продумать, как их минимизировать. Зампреду регионального правительства Олегу Ягову поручили наладить активную работу по легализации труда во всех сферах.

- Пандемия показала, что процент пензенцев, которые трудятся в «серой» зоне, довольно высок. Только 25% жителей региона, обратившихся в центры занятости за пособиями по безработице, потеряли официальную работу после 1 марта. Нам нужно работать с предпринимательским сообществом, с народом, организовывать горячие линии, привлекать к этой деятельности правоохранительные органы, доводить работу до конца, - отметил Иван Белозерцев.

Курировать совместную работу министерства экономики и Корпорации развития Пензенской области по активному развитию предпринимательства в городах и районах региона будет зампред Денис Бубнов.

Также губернатор поручил зампреду областного правительства Дмитрию Семенову сформировать долгосрочную программу реконструкции инфраструктуры ЖКХ:

- За прошедший год у нас было пять крупных аварий. Понятно, что проблема давняя и требует дорогостоящего решения, но его нужно искать вместе с собственниками сетей – частными компаниями и муниципалитетами. Работы впереди много, результат зависит от каждого из нас. Именно по результату наш труд оценивает руководство страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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