Коронавирус в Пензе и области, новости на 12 июня: для лечения больных начали применять донорскую плазму с антителами

Вчера в Пензенской области приступили к лечению коронавируса с помощью переливания плазмы с антителами от уже выздоровевших пациентов больным. Донорский продукт начали применять для лечения заболевших, находящихся в тяжелом состоянии.

Первая доза плазмы перелита пациентке Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

- Для формирования реестра потенциальных доноров плазмы в Центре крови проводится обследование доноров на наличие антител к COVID-19, а также людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, - уточняет главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

После заготовки иммунная плазма подвергается процедуре патогенредукции и передается в лечебное учреждение по требованию для клинического использования.

Также накануне стало известно о выписке еще 95 человек. Всего с начала эпидемии в регионе выздоровели уже 2823 пациента.