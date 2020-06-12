Коронавирус в Пензе и области, новости на 12 июня: для лечения больных начали применять донорскую плазму с антителами
Вчера в Пензенской области приступили к лечению коронавируса с помощью переливания плазмы с антителами от уже выздоровевших пациентов больным. Донорский продукт начали применять для лечения заболевших, находящихся в тяжелом состоянии.
Первая доза плазмы перелита пациентке Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.
- Для формирования реестра потенциальных доноров плазмы в Центре крови проводится обследование доноров на наличие антител к COVID-19, а также людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, - уточняет главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.
После заготовки иммунная плазма подвергается процедуре патогенредукции и передается в лечебное учреждение по требованию для клинического использования.
Также накануне стало известно о выписке еще 95 человек. Всего с начала эпидемии в регионе выздоровели уже 2823 пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU