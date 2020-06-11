2020-06-11T18:54:25+03:00
Общество

Владимир Путин пожелал Ивану Белозерцеву успехов на будущих выборах

Рабочая встреча Президента и губернатора состоялась сегодня в режиме видеоконференции
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Глава региона рассказал о мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции в регионе:

- Пандемия выявила необходимость реорганизации многих медучреждения, - отметил Иван Александрович. – Мы пытаемся сделать многое самостоятельно, но наши возможности ограничены. Так, ориентировочная стоимость модернизации приемного отделения Пензенской областной больницы с учетом медицинского оборудования составляет 277 миллионов рублей.

Президент обещал поддержать реализацию этого проекта.

Губернатор также доложил Президенту о мерах поддержки бизнеса в пензенском регионе, борьбе с безработицей, привлечении инвестиций, реализации национальных проектов.

- Мне бы хотелось вместе с моими земляками при Вашей неизменной поддержке закрепить динамику развития Пензенской области, - обратился Иван Белозерцев к Владимиру Путину. - В связи с этим хочу обратиться к Вам с просьбой - оказать мне доверие и разрешить принять участие в выборах главы региона.

- У Вас есть право, предъявив результаты своей работы жителям Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы области, - отметил Президент. - Нужно напрямую работать с избирателями, показывать жителям, что сделано, и в то же время абсолютно объективно говорить, чего сделать не удалось, и доказывать, что у Вас есть все возможности и ясное понимание того, как Вы будете двигаться дальше. Я желаю Вам успехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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