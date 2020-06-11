2020-06-10T23:24:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, новости на 11 июня: выздоровели уже более 2700 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 11 июня 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным оперативного штаба, в Пензенской области подтверждены 3317 случаев заболевания коронавирусом. Вчера были выписаны еще 77 человек. Общее число выздоровевших – 2728 человек. Находятся под наблюдением 5957 жителей, сняты с наблюдения – 13848.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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