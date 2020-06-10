Перейти к снятию ограничений в Мордовии планируют в конце месяца

Как подчеркнула заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Галина Лотванова, за последние сутки в Мордовии зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусом (всего 2 360). Полностью выздоровели 1 225 человек. По её словам, среди заболевших много людей в возрасте 65 лет и старше - то есть тех, кто в первую очередь должен был соблюдать самоизоляцию и беречь себя.

- Впереди снова длинные выходные. От того, как мы будем соблюдать все меры предосторожности, каким образом будем относиться к собственному здоровью, будет зависеть ситуация в регионе, - подчеркнула Галина Алексеевна.

По словам министра здравоохранения Мордовии Олега Маркина, на сегодня в республике развернуто 1957 коек для лечения коронавирусных пациентов при нормативе 395. Экстренная помощь оказывается в полном объеме, необходимую медицинскую помощь получают пациенты с обострениями хронических заболеваний, онкологические больные. В настоящее время в республиканском онкологическом диспансере оборудовано обсервационное отделение для вновь поступающих пациентов, где им проводят исследования на COVID-19. При получении отрицательного результата, пациент переводится в основной стационар, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Поликлиника в онкологическом диспансере работает в полном объеме, с 15 июня онкодиспансер заработает в штатном режиме.

В ходе пресс-конференции журналисты отметили, что жители республики жалуются на очереди на проведение компьютерной томограммы в лечебных учреждениях республики.

- К сожалению, сейчас многие жители республики сами себе выставляют показания для проведения КТ. Отмечу, что показания выставляет участковый врач, - сказал министр здравоохранения РМ. – Сейчас в Мордовии в круглосуточном режиме аппараты КТ работают в больнице имени С.В. Каткова, в Рузаевской больнице, Зубово-Полянской, Краснослободской, Ковылкинской больницах, а также в поликлинике № 5 в микрорайоне «Юбилейный».

По словам Олега Маркина, уже в июне в республику в рамках нацпроекта поступят два новых аппарата для проведения КТ. Установить их планируют в больнице имени С.В.Каткова и в Рузаевской межрайонной больнице. Кроме того, еще один аппарат уже поступил в республиканскую инфекционную больницу.

Также министр здравоохранения Мордовии подчеркнул, что в республике 223 медицинских работника заразились коронавирусной инфекцией.

- Среди них есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии, - сказал Олег Маркин. – Все, что мы можем сделать для медицинских работников, мы сделаем.

Как отметил Олег Маркин, все медицинские работники, задействованные в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, получат поощрения к профессиональному празднику.

- День медицинского работника отмечается каждое третье воскресенье июня, - рассказал Олег Маркин. – В преддверии этого праздника мы отметим всех, кто оказывал помощь жителям нашей республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Галина Лотванова подчеркнула, эпидемиологическая ситуация в регионе остается под контролем. Республика планирует выйти на первый этап снятия ограничений в конце июня. Но для этого необходимо строго соблюдать действующие ограничения.