АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), по продаже единым лотом объектов недвижимости по Лоту №1 (РАД-218239) с 30.07.2020 с 10.00 (мск) на 23.06.2020 на 10.00 (мск):

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, общей площадью 670,04 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. НЕВЕРКИНО, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 25, с кадастровый номером 58:20:0320401:1111;

Объект 2: Земельный участок, общая площадь 943 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. НЕВЕРКИНО, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 25, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, кадастровый номер 58:20:0320401:8

Начальная цена Лота №1 – 1 100 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 840 000 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 260 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 110 000 руб.

Шаг аукциона – 55 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 97 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0308 по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. Неверкино, ул. Комсомольская, дом 25, арендная ставка обратной аренды составляет 123 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг, срок аренды 10 лет.

Электронный аукцион будет проводиться 23 июня 2020 года с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 01.05.2020 по 22.06.2020 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 19.06.2020.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 22.06.2020.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)

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