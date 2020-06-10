Коронавирус в Пензе и области, новости на 10 июня: выписаны еще 120 человек

По данным оперативного штаба, вчера больницы региона покинули еще 120 жителей. Всего с начала эпидемии от коронавируса излечились уже 2651 человек.

КСТАТИ

Работники сферы ОМС продолжают консультировать жителей региона. Ежедневно на телефон «горячей линии» (8-800-100-80-44) поступают десятки звонков. В условиях пандемии спектр работы страховых представителей расширился. Представители страховых медицинских организаций оказывают актуальную поддержку как пациентам, так и медработникам.

Специалисты страховых медицинских организаций передали 10 тысяч одноразовых медицинских масок в учреждения здравоохранения региона.

- Мы знаем, как важно сейчас поддержать медицинских работников, которые трудятся в непростое время. Уверены, что наша помощь будет полезной и во многом облегчит их труд, - отметил директор филиала «Капитал МС» в Пензенской области Вадим Ковалев.

Коллектив медицинских организаций был чрезвычайно признателен на оказанную поддержку, подчеркнув, что такая помощь в настоящее время для них наиболее актуальна.