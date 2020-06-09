2020-06-09T17:57:10+03:00
Общество

День России в Пензе: в каких акциях могут поучаствовать жители города

Из-за сложной обстановки, связанной с коронавирусом, массовых мероприятий в этом году не будет
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Алексей ФОКИН
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Часть акций, приуроченных к празднику, уже стартовали: с 8 июня волонтеры раздают на улицах флажки и ленточки с цветами российского триколора. Также 18 тысяч символов направлены в магазины, аптеки и АЗС. Ленточки и памятные значки будут раздаваться и всем выписывающимся из больниц пациентам, перенесшим коронавирус.

«Донорская неделя» - еще одна Всероссийская акция, стартовавшая в эти предпраздничные дни. Недельный донорский марафон пройдет с 8 по 15 июня по всей стране и будет приурочен к Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня.

Не менее интересные мероприятия пройдут в Пензе и в праздничный день 12 июня.

В областном центре будет организован торжественный подъем российского флага и запущен флешмоб «Флаги России. 12 июня». Флагами будут украшены окна и балконы жилых домов, образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта. На Юбилейной площади будет развернут огромный флаг России. Здесь же в 12.00 пройдет специальная общероссийская акция – исполнение государственного гимна России. В ней примут участие известные пензенские исполнители и творческие коллективы.

В праздничный день пройдут и другие мероприятия - «Окна России», концерты во дворах «#МыРоссия», хоровая акция «За семью, за Родину, за Россию».

Также регион присоединится и к Всероссийской акции «Испеки пирог и скажи спасибо!». В прежние годы в этот день в Пензенской области обязательно проходил фестиваль национальной кухни. С учетом ограничительных мер в этом году Фестиваль пройдет в альтернативном формате. Представители национально-культурных автономий Пензенской области приготовят десерты из числа блюд своей национальной кухни и передадут в знак благодарности врачам и волонтерам.

Организаторы праздничных мероприятий еще раз напоминают жителям Пензенской области о строгом соблюдении предписанных мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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