2020-06-09T16:14:03+03:00
Общество

Праздник приходит в гости

Губернатор Иван Белозерцев встретился с участником боев на Дальневосточном фронте Алексеем Савчиковым и поздравил его с днем рождения
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Алексей Иванович Савчиков родился 9 июня 1927 года в Каменке. Окончил семь классов. Когда в 1941 году началась война, ему было 14 лет. Он работал в колхозе, выполнял норму взрослого. В 1944 году был призван в армию, попал в 338-ю Краснознаменную стрелковую дивизию. Принимал участие в боевых действиях Красной армии против войск Японской империи на территории Монголии, Китая, северной части Корейского полуострова, служил на острове Сахалин. Домой с фронта вернулся только в 1951 году.

Алексей Иванович Савчиков награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За боевые заслуги», юбилейными медалями. После войны он работал слесарем по эксплуатации военной техники в военной части, затем в литейном цехе на Дизельном заводе. Воспитал двух сыновей, имеет трех внуков и двух правнуков.

- Японцы встретили нас свинцовым огнем на границе Монголии и Китая, на горных хребтах Большой и Малый Хинган. Полегло много новобранцев, молодых ребят, - вспоминает ветеран. – На подкрепление пришли наши «Катюши» и смогли заглушить вражеские дзоты. Мы продолжили наступление. Потом пешком прошли весь Китай. Дай Бог, чтобы больше не было такой войны!

- Этот год - особенный, юбилейный год Великой Победы. Хочу поклониться Вам и в Вашем лице – всем участникам войны и трудового фронта. Их становится все меньше: в Пензенской области осталось менее 500 человек, непосредственно принимавших участие в боях. Здоровья Вам, благополучия, долгих лет жизни, любви и заботы Ваших родных, - сказал Иван Белозерцев.

Для ветерана песни военных лет исполнили участники концертной бригады «Ласточки Победы» Центра культуры и досуга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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