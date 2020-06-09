Коронавирус в Пензе и области, новости на 9 июня: скончались еще две пациентки, выписаны 98 человек

По данным оперативного штаба, вчера в Пензенской области были регистрированы еще две смерти от COVID-19, осложненного пневмонией. Женщина 1947 года рождения имела ряд сопутствующих заболеваний: ИБС, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных артерий, пневмосклероз, нефросклероз, кисты почек.

Также скончалась еще одна женщина 1959 года рождения. Сопутствующие: ИБС, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных артерий, сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия.

Также накануне были выписаны еще 98 пациентов. Итого выздоровевших – 2531 человек.