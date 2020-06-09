2020-06-08T22:31:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, новости на 9 июня: скончались еще две пациентки, выписаны 98 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 9 июня 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным оперативного штаба, вчера в Пензенской области были регистрированы еще две смерти от COVID-19, осложненного пневмонией. Женщина 1947 года рождения имела ряд сопутствующих заболеваний: ИБС, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных артерий, пневмосклероз, нефросклероз, кисты почек.

Также скончалась еще одна женщина 1959 года рождения. Сопутствующие: ИБС, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных артерий, сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия.

Также накануне были выписаны еще 98 пациентов. Итого выздоровевших – 2531 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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