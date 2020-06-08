2020-06-07T23:28:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, новости на 8 июня: выздоровевших пациентов выписывают каждый день

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 8 июня 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Число излечившихся от коронавируса граждан в регионе увеличивается с каждым днем. Вчера вечером пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила о выписке еще 27 граждан. Таким образом, общее число выздоровевших в Пензенской области на сегодня – 2433.

Напомним, что накануне Иван Белозерцев сообщил, что регион вышел на плато эпидемии. Однако, по словам главы региона, перейти ко второму этапу снятия ограничений пока, увы, нельзя.

Сегодня также возобновляется прием пациенток в перинатальном центре. Пензячек просят не забывать о безопасности и соблюдать некоторые правила.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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