Коронавирус в Пензе и области, новости на 8 июня: выздоровевших пациентов выписывают каждый день

Число излечившихся от коронавируса граждан в регионе увеличивается с каждым днем. Вчера вечером пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила о выписке еще 27 граждан. Таким образом, общее число выздоровевших в Пензенской области на сегодня – 2433.

Напомним, что накануне Иван Белозерцев сообщил, что регион вышел на плато эпидемии. Однако, по словам главы региона, перейти ко второму этапу снятия ограничений пока, увы, нельзя.

Сегодня также возобновляется прием пациенток в перинатальном центре. Пензячек просят не забывать о безопасности и соблюдать некоторые правила.

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