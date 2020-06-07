2020-06-07T21:44:33+03:00
Дом. Семья

Пензенский зоопарк снова просит помощи у горожан

Из-за действующих по-прежнему ограничений учреждению не хватает средств на корма для животных
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: ПРесс-служба зоопаркаФОТО: ПРесс-служба зоопарка
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Просьба о помощи и реквизиты были опубликованы в официальном сообществе зоопарка в социальной сети «Вконтакте».

«Мы не устаем благодарить вас за помощь нашему зоопарку в столь непростое для всех нас время. Несмотря на то, что сложившаяся ситуация затронула абсолютно всех, очень приятно осознавать, что у нас есть настоящие друзья! Именно благодаря ВАМ зоопарку удалось справиться с трудностями в прошедшие два месяца и животные не заметили перемен в своем рационе. Но, к нашему огромному сожалению, время идет, а зоопарк по-прежнему остается закрытым для посещения. Нам очень трудно об этом говорить, но запас кормов неумолимо быстро заканчивается. Мы просто вынуждены вновь просить вас о помощи, без вас нам не справиться», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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