2020-06-07T10:15:20+03:00
Общество

В канун Святой Троицы Митрополит Серафим совершил всенощное бдение

За вечерним богослужением молились игумения Александра (Макова), настоятельница Троицкого женского монастыря г. Пензы и сестры обители
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: И. ШколинФото: И. Школин
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Вечером 6 июня, в канун дня Святой Троицы – Пятидесятницы, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил всенощное бдение в Троицком соборе Троицкого женского монастыря города Пензы.

За вечерним богослужением молились игумения Александра (Макова), настоятельница Троицкого женского монастыря г. Пензы и сестры обители.

Фото: И. Школин

Фото: И. Школин

Богослужебные песнопения исполнил хор Воскресенского храма при Пензенском епархиальном управлении под управлением регента Ольги Горшеневой.

По окончании богослужения правящий архиерей обратился к верующим со словом проповеди, отмечает пресс-служба Пензенской Епархии.

Обращение митрополита Серафима.В Преддверии празднования Дня Святой Троицы митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим обратился к прихожанам храмов Пензенской митрополии с архипастырским словом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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