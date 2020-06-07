В канун Святой Троицы Митрополит Серафим совершил всенощное бдение
Вечером 6 июня, в канун дня Святой Троицы – Пятидесятницы, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил всенощное бдение в Троицком соборе Троицкого женского монастыря города Пензы.
За вечерним богослужением молились игумения Александра (Макова), настоятельница Троицкого женского монастыря г. Пензы и сестры обители.
Фото: И. Школин
Богослужебные песнопения исполнил хор Воскресенского храма при Пензенском епархиальном управлении под управлением регента Ольги Горшеневой.
По окончании богослужения правящий архиерей обратился к верующим со словом проповеди, отмечает пресс-служба Пензенской Епархии.
Обращение митрополита Серафима.В Преддверии празднования Дня Святой Троицы митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим обратился к прихожанам храмов Пензенской митрополии с архипастырским словом.
ИСТОЧНИК KP.RU