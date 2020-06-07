Коронавирус в Пензе и области, новости на 7 июня: выздоровели уже более 2400 человек
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 7 июня 2020 года
Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным оперативного штаба, на данный момент в Пензенской области подтверждено 2 845 случаев заболевания коронавирусом. Вчера из областных больниц были выписаны еще 52 человека. Всего же с начала эпидемии в регионе выздоровели уже 2406 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU