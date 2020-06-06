«То воля неба: я твоя!» - поклялась Татьяна Ларина в 13 лет?

Принято считать, что любимой героине Александра Сергеевича было 17 лет, когда она отправила соседу ловеласу знаменитое письмо. Поэтому сенсацией стало заявление кандидата медицинских наук, сексолога Александра Котровского, опубликованное в «Комсомольской правде».

«Татьяна объяснилась в любви Евгению в 13 лет. Так у самого Пушкина написано. В четвертой главе романа».

Та глава начинается со знаменитых строк:

Чем меньше женщину мы любим,

Тем легче нравимся мы ей.

А вот в продолжение обычно никто не вникает, хотя здесь и содержится разгадка тайны романа.

И тем ее вернее губим

Средь обольстительных сетей.

Разврат, бывало, хладнокровный

Наукой славился любовной,

Сам о себе везде трубя

И наслаждаясь не любя.

Но эта важная забава

Достойна старых обезьян

Хваленых дедовских времян:

…Кому не скучно лицемерить,

Различно повторять одно,

Стараться важно в том уверить,

В чем все уверены давно,

Всё те же слышать возраженья,

Уничтожать предрассужденья,

Которых не было и нет

У девочки в тринадцать лет!

Так точно думал мой Евгений…

Но, получив посланье Тани,

Онегин живо тронут был.

Быть может, чувствий пыл старинный

Им на минуту овладел;

Но обмануть он не хотел

Доверчивость души невинной.

Выходит, Евгений не захотел погубить невинную девочку. Приехав к Лариным, он нашел девочку в саду и ответил отказом. Тактично взяв всю вину на себя, чтобы не травмировать Татьяну. Мол, если бы решил жениться, то выбрал бы только ее.

Прочитал я внимательно Александра Сергеевича и понял, какой же глупостью мы вынуждены были заниматься в школе, мучаясь над сочинениями о взаимоотношениях Евгения и Татьяны! Пушкин все нам объяснил и вынес оценку поступку своего героя:

Вы согласитесь, мой читатель,

Что очень мило поступил

С печальной Таней наш приятель.

Подробнее - о развернувшихся дискуссиях.