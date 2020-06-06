«То воля неба: я твоя!» - поклялась Татьяна Ларина в 13 лет?
Принято считать, что любимой героине Александра Сергеевича было 17 лет, когда она отправила соседу ловеласу знаменитое письмо. Поэтому сенсацией стало заявление кандидата медицинских наук, сексолога Александра Котровского, опубликованное в «Комсомольской правде».
«Татьяна объяснилась в любви Евгению в 13 лет. Так у самого Пушкина написано. В четвертой главе романа».
Та глава начинается со знаменитых строк:
Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей.
А вот в продолжение обычно никто не вникает, хотя здесь и содержится разгадка тайны романа.
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.
Разврат, бывало, хладнокровный
Наукой славился любовной,
Сам о себе везде трубя
И наслаждаясь не любя.
Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовских времян:
…Кому не скучно лицемерить,
Различно повторять одно,
Стараться важно в том уверить,
В чем все уверены давно,
Всё те же слышать возраженья,
Уничтожать предрассужденья,
Которых не было и нет
У девочки в тринадцать лет!
Так точно думал мой Евгений…
Но, получив посланье Тани,
Онегин живо тронут был.
Быть может, чувствий пыл старинный
Им на минуту овладел;
Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.
Выходит, Евгений не захотел погубить невинную девочку. Приехав к Лариным, он нашел девочку в саду и ответил отказом. Тактично взяв всю вину на себя, чтобы не травмировать Татьяну. Мол, если бы решил жениться, то выбрал бы только ее.
Прочитал я внимательно Александра Сергеевича и понял, какой же глупостью мы вынуждены были заниматься в школе, мучаясь над сочинениями о взаимоотношениях Евгения и Татьяны! Пушкин все нам объяснил и вынес оценку поступку своего героя:
Вы согласитесь, мой читатель,
Что очень мило поступил
С печальной Таней наш приятель.
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