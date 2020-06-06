Коронавирус в Пензе и области, новости на 6 июня: выписаны еще 96 человек

По данным оперативного штаба, вчера из больниц региона были выписаны еще 96 человек. Всего же с начала эпидемии от коронавируса в Пензенской области излечились уже 2354 человека.

Также Сердобская епархия раскрыла личность одного из скончавшихся на этой неделе пациентов - 2 июня от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер протоиерей Валерий Волков. Как сообщает пресс-служба организации, клирик служил в соборе Покрова Пресвятой Богородицы в селе Наровчат Пензенской области.

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