2020-06-05T15:09:03+03:00
Общество

В Пензе к первому выезду в свет «Т-34» у ворот собралось ползавода

На наших глазах некогда молчаливый бронированный любимец детворы на постаменте у краеведческого музея вдруг оживает [ВИДЕО]
Виктор БАЯЗИТОВ
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Фото: Виктор БАЯЗИТОВ
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От КПП дорога сворачивает влево, потом вправо. Взгляд задерживается на стоянке автомобилей. А в сторонке от легковушек, ближе к производственным корпусам литейно-механического завода «МашСталь» стоит красавица «тридцатьчетверка».

Когда после долгих месяцев реставрации, завели двигатель, а потом и всю машину подготовили к первому выходу в свет, у ворот собралось ползавода. И было это не просто любопытство. Искреннее, волнующее до слез прикосновение к родной истории, переполненной болью потерь, общим преодолением большой беды.

Эмоции те же и сейчас, когда у танка мы встретились с руководителями завода: коммерческим директором Дмитрием Кошеваровым, заместителем начальника отдела внутреннего контроля Дмитрием Лобановым и Денисом Курамшиным - начальником сборочного участка, где отливаются траки и собираются гусеницы для МТЛБ и самоходных установок.

Легендарный «Т-34» готовится к параду в Пензе.Виктор БАЯЗИТОВ

Все трое дружно пожалели, что не смог подойти Александр Демкин - главный организатор реанимации и второго рождения "Т-34". Александр - директор спецпроизводства завода, выпускник, как по привычке его называют, Пензенского артиллерийского училища, капитан запаса. Он и руководил разборкой узлов, поиском запасных частей.

- Траки гусениц очищали от ржавчины, сначала термообработка, потом охлаждение водой, - Денис Курамшин, как и все мы, в защитной маске. Но слышно экскурсовода хорошо. - На пяти осях поменяли все подшипники. Катки спаренные, из них те, что выработались больше, убрали внутрь.

- Двигатель на «тридцатьчетверке» особенный, типа двойного назначение, пробовали его использовать и в авиации. Масло у него не в картере, а под давлением подается из специальной емкости. Говорят, наш дизель на десятилетия опередил аналоги своего времени.

Денис Курамшин. Фото автора.

Денис Курамшин. Фото автора.

Придерживаясь за крышку люка механика-водителя, Денис лихо, ногами вперед ныряет в машину. Через минуту, как на иномарке, двигатель заводится «с полуоборота». Работает ровно, без сбоев. На наших глазах некогда степенный и молчаливый бронированный любимец детворы у краеведческого музея в Пензе вдруг оживает. И с каждой перегазовкой, к восторгу присутствующих, спаренные выхлопные трубы в тыльной части танка выдают клубы синеватого дыма с запахом отработанной солярки.

И снова, заглушив двигатель, Денис выбирается наружу и продолжает рассказ. Надпись на башне, номер танка совпадают с теми, что были в годы войны на боевой машине у героя художественного фильма «Экипаж машины боевой». Его прототипом стал удостоенный звания Герой Советского Союза наш земляк гвардии младший лейтенант Александр Иванович Милюков.

Вспомнили с заводчанами и их родственников-фронтовиков. Дед Дмитрия Лобанова рядовой Игнатий Лобанов без вести пропал в 1942 году. Двоюродный прадед Дениса Курамшина лейтенант Игорь Коршунов погиб в бою 14 марта 1945 года. Захоронен в с. Шелинде Калининградской области. Дед Дмитрия Кошеварова Георгий Панасенко служил пулеметчиком, был трижды ранен, но живой вернулся домой.

В очередную посадку на танк вместе с механиком-водителем Денисом Курамшиным поднимается на броню десятилетний Рома Блеков. С помощью Дениса мальчишка через люк в башне пробирается на место рядом с механиком-водителем. Передаю ему телефон с просьбой снять для истории видео о внутренней обстановке в танке, который, надеемся, поучаствует в Параде Победы в Пензе 24 июня.

Такая вот история.

Внутри «Т-34».

ИСТОЧНИК KP.RU

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