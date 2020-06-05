В Пензе за ночь полицейские вычислили подозреваемого в поджогах машин

Поздно вечером 3 июня в отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение о том, что произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2110 возле дома на улице Онежской. Огонь повредил ещё две машины, находившиеся рядом.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев случившегося. В это время в полицию поступили сообщения о возгорании ещё двух автомобилей, припаркованных в соседних дворах.

Сотрудники полиции стали отрабатывать район, где произошли пожары, для установления лиц, причастных к этим происшествиям. В течение нескольких часов оперативники установили подозреваемого и задержали его в тот момент, когда он загружал в такси вещи, похищенные в одном из автомобилей.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Предполагаемого злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался житель Москвы 1985 года рождения.

По факту кражи имущества из автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. По фактам поджогов транспортных средств проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.