Коронавирус в Пензе и области, новости на 5 июня: уже умерли больше 25 пациентов

Вчера вечером стало известно о смерти еще двух пациенток в Пензенской области, 25 и 26 по счету. Причиной в обоих случаях стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией. Женщина 1959 года рождения имела сопутствующие заболевания: ИБС, атеросклероз аорты и коронарных артерий, пневмосклероз, нефросклероз. Женщина 1961 года рождения страдала ожирением.

Также за сутки из больниц региона были выписаны еще 128 человек. Общее число выздоровевших – 2260.

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