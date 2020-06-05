2020-06-04T23:40:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, новости на 5 июня: уже умерли больше 25 пациентов

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 5 июня 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Вчера вечером стало известно о смерти еще двух пациенток в Пензенской области, 25 и 26 по счету. Причиной в обоих случаях стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией. Женщина 1959 года рождения имела сопутствующие заболевания: ИБС, атеросклероз аорты и коронарных артерий, пневмосклероз, нефросклероз. Женщина 1961 года рождения страдала ожирением.

Также за сутки из больниц региона были выписаны еще 128 человек. Общее число выздоровевших – 2260.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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