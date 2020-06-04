2020-06-04T17:58:41+03:00
Общество

В первом квартале рост объемов производства «Маяка» составил 85%

Вчера предприятие посетил губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Как сообщил главе региона председатель совета директоров ОАО «Маяк» Василий Вдонин, из-за закрытия границ Московской области, холдинг не смогу свою продукцию предприятиям-партнерам из того региона, но упущенное планируется наверстать до конца года.

- В первом квартале темп роста объемов производства на «Маяке» к аналогичному периоду прошлого года составил 85%. Серьезный показатель! Сейчас ситуация в целом в экономике выравнивается, в том числе и в строительной сфере, а это значит, что будет спрос, - отметил Иван Белозерцев.

В связи с распространением коронавирусной инфекции на проходной холдинга установлены закупленные за счет компании тепловизионные камеры, реагирующие на повышение температуры тела. На предприятиях действует масочный режим, сотрудники обеспечиваются дезинфицирующими средствами. Обработке подвергаются также и машины, привозящие сырье.

Иван Белозерцев также осмотрел действующий на территории компании здравпункт, где сотрудники могут получить необходимую медицинскую помощь, оценил оборудование физиотерапевтического, процедурного и стоматологического кабинетов.

Напомним вам, что ОАО «Маяк» - одно из крупнейших в стране предприятий, производящих бумаги и изделия из нее. Холдинг не раз становился победителем конкурса «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области».

Генеральным директором ОАО «Маяк» является Владимир Вдонин. Под его руководством предприятие значительно нарастило объемы производства. В конце прошлого года на одном из предприятий холдинга завершилось строительство нового размольно-подготовительного участка, реконструкция цеха и склада готовой продукции, монтаж оборудования новой бумагоделательной машины. Ввод в строй новой технологической линии позволил повысить качество выпускаемой продукции и увеличить совокупный выпуск бумаги и картона до 120 тыс. тонн в год.

По словам Владимира Вдонина, работы по наращиванию и модернизации производства продолжатся и в дальнейшем, несмотря на кризис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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