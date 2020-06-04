Как защитить руки при ношении защитных перчаток?

Коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, но заразиться можно и просто через прикосновение к предметам. Чтобы избежать этого, ученые и медики рекомендуют, в том числе, носить перчатки. Однако зачастую кожа рук страдает от трения и парникового эффекта, который возникает под тканью средств защиты, поэтому важно защитить ее.

- Перед надеванием перчаток, необходимо провести гигиеническую обработку рук: вымыться любым мылом либо обработать антисептиком, - говорит заведующая поликлиническим отделением Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Ольга Николашина. - Перчатки можно надеваться, только после полного высыхания рук.

Если кожа сухая, обязательно использовать увлажняющие и смягчающие средства. Помимо внешней защиты, нужна и «внутренняя поддержка». По словам специалиста, в рационе необходим витамин D, который еще называют самым «главным витамином». Он регулирует практически все обменные процессы в нашем организме.

При ярко выраженной аллергической реакции следует показаться врачу.Помните, самолечением заниматься нельзя. На все вопросы, связанные с кожными проявлениями, вам всегда ответят вопросы, специалисты поликлинического отделения Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи ждут по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева, 33а. Записаться на прием можно путем обращения в регистратуру либо по телефону (8412) 32-11-29.