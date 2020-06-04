Какими лекарствами теперь будут лечить коронавирус в России

Как отмечают авторы Методических рекомендаций, эти правила разработаны с учетом последних научно-медицинских данных, опыта диагностики и лечения COVID-19, которые накопились во всем мире.

Один из важнейших разделов Рекомендаций - перечень препаратов, с помощью которых предлагается бороться с самим коронавирусом. Это так называемое этиотропное лечение, то есть направленное непосредственно против возбудителя инфекции.

Авторы документа сразу оговариваются: имеющиеся на сегодня данные о результатах применения всех перечисленных далее препаратов не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности.

Впервые в Рекомендациях Минздрава особое внимание уделяется фавипиравиру. Изначально его действующее вещество — японская разработка. Однако патент на само это вещество истек, и все фармкомпании мира получили право самостоятельно синтезировать фавипиравир. Так поступили и российские ученые. Используя собственный метод синтеза, они создали отечественный аналог фавипиравира - «Авифавир».

В апреле Минздрав выдал разрешение на клинические исследования этого препарата. Разработчики сообщили об успешных промежуточных итогах. Читайте подробности об этом и других лекарствах.