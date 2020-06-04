Коронавирус в Пензе и области, новости на 4 июня: скончались еще двое пациентов, выписаны 84 человека

Вчера вечером стало известно о смерти еще двух пациентов. Мужчина 1956 года рождения, не имевший сопутствующих заболеваний, скончался от коронавируса, осложненного пневмонией. Также умерла женщина 1970 года рождения. Имела ожирение III степени, артериальную гипертензию. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение – пневмония.

Помимо этого, накануне оперативный штаб сообщил о выписке еще 82 человек. Всего же с начала эпидемии в регионе излечились уже 2132 человека.

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