2020-06-03T22:53:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, новости на 4 июня: скончались еще двое пациентов, выписаны 84 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 4 июня 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Вчера вечером стало известно о смерти еще двух пациентов. Мужчина 1956 года рождения, не имевший сопутствующих заболеваний, скончался от коронавируса, осложненного пневмонией. Также умерла женщина 1970 года рождения. Имела ожирение III степени, артериальную гипертензию. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение – пневмония.

Помимо этого, накануне оперативный штаб сообщил о выписке еще 82 человек. Всего же с начала эпидемии в регионе излечились уже 2132 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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