Пензенский врач рассказала, чем опасно длительное ношение масок

Во время эпидемии коронавируса ношение медицинской маски может существенно снизить риск заражения. Однако тем, кто нарушает правила ее использования (в частности, носит одноразовую маску больше двух часов) или вынужден использовать средства защиты длительное время, приходится сталкиваться с некоторыми неприятными последствиями. О них подробнее рассказала заведующая поликлиническим отделением Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Ольга Николашина.

- Если вы замечаете покраснение, отек или зуд, то, скорее всего, у вас аллергия, - отмечает специалист. – Она возникает обычно на синтетические ткани, из которых могут быть сделаны многоразовые маски. Также средства защиты трутся о кожу. Как следствие, возникает контактный дерматит – кожа начинает шелушиться. Третьей опасностью является парниковый эффект, возникающий под маской и приводящий к размножению патогенной микрофлоры. В итоге могут обостриться хронические заболевания кожи – акне или розацеа.

Чтобы избежать этого, врач рекомендует после каждого снятия маски обязательно умыться с использованием мягких средств и нанести смягчающий крем. Девушкам лучше отказаться от тональников и плотных косметических средств для лица на время эпидемии.

При ярко выраженных симптомах аллергии или зуде следует показаться врачу. Если есть вопросы, специалисты поликлинического отделения Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи ждут по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева, 33а. Записаться на прием можно путем обращения в регистратуру либо по телефону (8412) 32-11-29.