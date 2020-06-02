Коронавирус в Пензе и области, новости на 2 июня: скончалась еще одна женщина, выписаны 111 человек

По данным оперативного штаба, вчера ушла из жизни еще одна пациентка 1969 года рождения. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Также были выписаны еще 111 пациентов. Всего с начала эпидемии в регионе выздоровели 1966 человек.

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