Коронавирус в Пензе и области, новости на 2 июня: скончалась еще одна женщина, выписаны 111 человек
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 2 июня 2020 года
Фото: Олег ЗОЛОТО
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По данным оперативного штаба, вчера ушла из жизни еще одна пациентка 1969 года рождения. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
Также были выписаны еще 111 пациентов. Всего с начала эпидемии в регионе выздоровели 1966 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU