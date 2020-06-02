2020-06-01T23:01:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, новости на 2 июня: скончалась еще одна женщина, выписаны 111 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 2 июня 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Олег ЗОЛОТО
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По данным оперативного штаба, вчера ушла из жизни еще одна пациентка 1969 года рождения. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Также были выписаны еще 111 пациентов. Всего с начала эпидемии в регионе выздоровели 1966 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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