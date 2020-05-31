Ходили в рукопашную, форсировали с минометами Днепр

На заводской стеле фронтовиков-«маяковцев», не вернувшихся с войны, 136 имен. Скупые строки с фамилиями. Как воевали солдаты, кто их боевые товарищи по фронтовым дорогам, где и на каком рубеже поднялись они в свой последний бой?

Четвертый в списке погибших Агейкин Н. С него и начались архивные поиски, которые помогли узнать про многих его однофамильцев и земляков из Пензенской области…

Третий свой орден Красной звезды призванный на фронт Тамалинским РВК Пензенской области уроженец д. Грязнуха командир взвода 82 мм минометов гвардии лейтенант Василий Иванович Агейкин заслужил уже в боях с японцами 15 сентября 1945 года. Удивительная судьба. С августа 1941 года, без ранений, он прошел войну. И ордена Красной звезды на груди офицера красиво и символично дополнили медали «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

Также геройски воевал еще один солдат из этой же деревни Александр Иванович Агейкин, возможно, брат Василия. Орден Славы III степени и медаль «За взятие Вены» тому свидетельство.

Так вышло, что поиски «маяковца» Н. Агейкина были долгими. Назвать их безрезультатными невозможно. Тот же Тамалинский РВК призвал на Великую Отечественную войну двух Агейкиных Александров Ефимовичей. Один из них гвардии младший лейтенант - командир взвода минометной роты стрелкового батальона, служил на Центральном фронте. Другой, его полный тезка - командир стрелковой роты воевал в 61 армии на Белорусском фронте. Оба награждены орденами Красной звезды.

Блистали на фронтах и другие тамалинцы. При освобождении города Николаев в боях со своим минометным расчетом уничтожил 2 вражеские пулеметные точки и 15 немецких солдат, подавил огонь 3 фашистских минометов заряжающий гвардии рядовой Александр Васильевич Агейкин. Наградой солдату стал орден Славы III степени. Этой же очень высокой солдатской награды за бои 21 марта 1945 года был удостоен тамалинец и тоже минометчик гвардии красноармеец Александр Иванович Агейкин.

Из личных карточек учета выписывал имена призванных на фронт из Пензенской области солдат и офицеров, перечитывал строки реальных рукопашных атак, в которые часто ходили земляки-пехотинцы и выбивали из траншей превосходящие силы противника. Переправлялись на подручных средствах с минометами через Днепр и шли в бой.

Удивительно, по мере архивных поисков вместе с чувством гордости за наших солдат росла и уверенность, что «маяковец» обязательно найдется. Так и случилось. Агейкин Н. А., 1924 года рождения, уроженец г. Пенза, Терновского района, беспартийный, русский, призван в РККА 12.12.42 г. Терновским РВК г. Пензы.

21 августа 1943 года рядовой Николай Агейкин был ранен. Но вскоре снова был в строю.

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Приказ 618 стрелковому полку, 215 Смоленской стрелковой дивизии Западного фронта

10 января 1944 г.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР

награждаю: Медалью «За отвагу»

Минометчика 120 мм минометной батареи рядового Агейкина Николая Александровича. В наступательных боях по прорыву и в глубине обороны противника с 23 декабря 1943 г по 5 января 1944 г., в районе д. Запруды, Хотемяк Витебского района, в составе минометного расчёта он подавил огонь станкового пулемета противника, подбил одну автомашину с боеприпасами и истребил до 26 гитлеровцев.

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Одна лишь строчка в памятном списке фронтовиков на стеле в честь не вернувшихся с войны работников в ту пору фабрики «Маяк».

Светлая память.