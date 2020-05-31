Коронавирус в Пензе и области, новости на 31 мая: выздоровели еще 66 человек

По данным оперативного штаба, вчера из региональных больниц были выписаны еще 66 человек. Таким образом, с момента начала эпидемии в Пензенской области излечились уже 1827 жителей.

КСТАТИ

На этой неделе врач по медицинской профилактике Пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Чепасова рассказала о бессимптомном коронавирусе.

- Порой человек может и не знать, что он подвергся заражению: чувствует себя совершенно здоровым, никаких признаков болезни. Однако тест показывает положительный результат. В России выявляют все больше таких «тихих разносчиков инфекции», которые выглядят здоровыми и чувствуют себя как обычно, но могут заражать других.

По данным Роспотребнадзора в нашей стране 30% из числа зараженных коронавирусом граждан болеют бессимптомно. Чаще всего так болезнь проявляет себя у молодых людей и детей. Врачи–иммунологи считают, что это происходит благодаря тому, что у инфицированного человека сильный общий иммунитет, как к коронавирусу, так и к любому другому вирусу. Если иммунитет на высоком уровне, то заражение либо вообще не произойдет, либо этапы болезни пройдут без проявления симптомов.

По словам специалиста, бессимптомное течение болезни осложняет борьбу с эпидемией. Люди без симптомов болезни считают себя здоровыми, ведут обычный образ жизни и, сами того не подозревая, заражают других людей.

В связи с этим специалисты напоминают о важности соблюдения мер безопасности. Берегите себя и своих близких!