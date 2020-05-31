2020-05-30T23:43:14+03:00
Общество

Коронавирус в Пензе и области, новости на 31 мая: выздоровели еще 66 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 31 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба, вчера из региональных больниц были выписаны еще 66 человек. Таким образом, с момента начала эпидемии в Пензенской области излечились уже 1827 жителей.

КСТАТИ

На этой неделе врач по медицинской профилактике Пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Чепасова рассказала о бессимптомном коронавирусе.

- Порой человек может и не знать, что он подвергся заражению: чувствует себя совершенно здоровым, никаких признаков болезни. Однако тест показывает положительный результат. В России выявляют все больше таких «тихих разносчиков инфекции», которые выглядят здоровыми и чувствуют себя как обычно, но могут заражать других.

По данным Роспотребнадзора в нашей стране 30% из числа зараженных коронавирусом граждан болеют бессимптомно. Чаще всего так болезнь проявляет себя у молодых людей и детей. Врачи–иммунологи считают, что это происходит благодаря тому, что у инфицированного человека сильный общий иммунитет, как к коронавирусу, так и к любому другому вирусу. Если иммунитет на высоком уровне, то заражение либо вообще не произойдет, либо этапы болезни пройдут без проявления симптомов.

По словам специалиста, бессимптомное течение болезни осложняет борьбу с эпидемией. Люди без симптомов болезни считают себя здоровыми, ведут обычный образ жизни и, сами того не подозревая, заражают других людей.

В связи с этим специалисты напоминают о важности соблюдения мер безопасности. Берегите себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ТЕСТ: Как часто ты теряешь контроль за ситуацией на дороге?
Этот тест мы подготовили вместе с Госавтоинспекцией МВД России. Постарайся честно ответить на все вопросы, и узнай свой результат. Если сделаешь все правильно – ты сможешь «прокачать» свои навыки безопасного управления автомобилем
Новости 24
Новый корпус Детской больницы в Мордовии будут строить в две смены
В Пензе отремонтируют подвесной мост через Суру
В Мордовии подтвердились еще 40 случаев заболевания коронавирусом
Пензенский кофеман может лишиться свободы за кражу в магазине
В Мордовии разыскивается подозреваемый в мошенничестве
Военнослужащие Заречного записали видеоэкскурсию по своей части
Житель Пензенской области отдал мошенникам почти полмиллиона рублей
Из Пензы в Москву можно добраться на двухэтажном поезде
Пензенские медики смогут бесплатно получить земельные участки
В Мордовии подтвердились еще 44 случая заболевания коронавирусом
Хоккеист Александр Кожевников подарил пензенскому Музею спорта свои краги и бейсболку
В Пензе пустят автобус между Западной поляной и центром города
На ГПЗ-24 и в Терновке сегодня на несколько часов отключат свет
На месте будущего ФОКа в Каменке заложили капсулу с письмом потомкам
Поликлиника больницы имени Н.Н. Бурденко снова начнет принимать пациентов
Мошенница из Тамбовской области обманула пензенских продавцов на 20 тысяч рублей
Саранские прихожане не смогут пойти в храмы на Троицу
Глава пензенского парламента Валерий Лидин празднует день рождения
ВТБ на 80% увеличил число пользователей новых пакетов услуг РКО
Родители убитой в Пензе девочки встретились с главой местного Следственного управления
Пензенские волонтеры продолжают раздавать маски на улицах города
В Пензенской области самые дешевые в округе хлеб, молоко и овощи
Бойцы пензенского ОМОН сдали экзамен на право ношения черного берета
В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика
Клиенты ВТБ получат 200 млн рублей на погашение ипотеки в рамках электронного взаимодействия с ПФР
В Пензенской области возобновлена плановая вакцинация детей