2020-05-30T01:05:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, новости на 30 мая: скончались еще двое мужчин

Публикуем последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 30 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным оперативного штаба, накануне из больниц региона были выписаны еще 80 человек. Всего же за время эпидемии в регионе от коронавируса излечился уже 1761 житель.

Также вчера вечером стало известно о смерти еще двоих пациентов, шестнадцатого и семнадцатого по счету. Первый мужчина 1959 года рождения страдал ожирением и артериальной гипертензией. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией. Второй пациент 1960 года рождения также имел ожирение. Причина смерти – коронавирус с осложнением в виде пневмонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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