Символ единства и доблести

Как и вся страна, коллектив ООО «ТНС энерго Пенза», из-за введенных вынужденных ограничений, отметил 75-летие Великой Победы сдержанно. Отсутствие пышных торжеств не помешало сделать это с подобающим достоинством.

С теплыми чувствами листаешь страницы межрегионального корпоративного сайта «Герои Великой Победы». Сотрудники пензенского предприятия, компаний из других регионов, с гордостью рассказывают о своих близких – участниках Великой Отечественной войны. Фотографии, солдатские письма, архивные копии пропахших порохом наградных листов. Очень печально – похоронки.

«Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа – символ национального единства, воинской славы и доблести – навечно вписана в героическую летопись страны»,- пишут авторы проекта на главной странице сайта. В этих проникновенных словах и есть суть нашего общего отношения к солдатам минувшей войны.

Накануне 9 мая сотрудники компании ТНС, вместе с работниками социальных служб детально выверяли списки фронтовиков Пензенской области, их лицевые счета потребителей электроэнергии. А по итогам проинформировали ветеранов Великой Отечественной о принятом акционерами и руководством компании решении для фронтовиков обнулить апрельские счета за потребленную электроэнергию.

Хорошую весть получили и по достоинству оценили 450 фронтовиков области, их семьи. И этой уважительной тональностью в общении с потребителями в «ТНС энерго Пенза» дорожат.

Сегодня компания работает по большей части в удаленном режиме. Эффективность, конечно, немного снизилась. И все же, понимая сложности, с которыми столкнулись жители области, из-за введенных ограничений, руководством принято решение не начислять и не удерживать до конца года пени за несвоевременную оплату потребленной электроэнергии. Естественно, со встречным пожеланием потребителям быть аккуратнее с платежами, переходить на сервисы, предлагаемые «Личным кабинетом» потребителя.

Принятое решение, как и своеобразное, доброе поздравление фронтовиков свидетельствуют не просто о цивилизованном формате общения поставщика и потребителей. Но говорят и о человеческих отношениях. Об этом же свидетельствует и участие «ТНС энерго Пенза» в созданном бизнесом Фонде борьбы с коронавирусом. На поддержку врачей, малоимущих компания перечислила в Фонд один миллион рублей.

И это достойно уважения.