2020-05-29T16:33:47+03:00
Общество

Символ единства и доблести

«Фронтовая газета» продолжает рассказывать читателям о событиях минувших дней и современных
Виктор БАЯЗИТОВ
Поделиться:
Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Как и вся страна, коллектив ООО «ТНС энерго Пенза», из-за введенных вынужденных ограничений, отметил 75-летие Великой Победы сдержанно. Отсутствие пышных торжеств не помешало сделать это с подобающим достоинством.

С теплыми чувствами листаешь страницы межрегионального корпоративного сайта «Герои Великой Победы». Сотрудники пензенского предприятия, компаний из других регионов, с гордостью рассказывают о своих близких – участниках Великой Отечественной войны. Фотографии, солдатские письма, архивные копии пропахших порохом наградных листов. Очень печально – похоронки.

«Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа – символ национального единства, воинской славы и доблести – навечно вписана в героическую летопись страны»,- пишут авторы проекта на главной странице сайта. В этих проникновенных словах и есть суть нашего общего отношения к солдатам минувшей войны.

Накануне 9 мая сотрудники компании ТНС, вместе с работниками социальных служб детально выверяли списки фронтовиков Пензенской области, их лицевые счета потребителей электроэнергии. А по итогам проинформировали ветеранов Великой Отечественной о принятом акционерами и руководством компании решении для фронтовиков обнулить апрельские счета за потребленную электроэнергию.

Хорошую весть получили и по достоинству оценили 450 фронтовиков области, их семьи. И этой уважительной тональностью в общении с потребителями в «ТНС энерго Пенза» дорожат.

Сегодня компания работает по большей части в удаленном режиме. Эффективность, конечно, немного снизилась. И все же, понимая сложности, с которыми столкнулись жители области, из-за введенных ограничений, руководством принято решение не начислять и не удерживать до конца года пени за несвоевременную оплату потребленной электроэнергии. Естественно, со встречным пожеланием потребителям быть аккуратнее с платежами, переходить на сервисы, предлагаемые «Личным кабинетом» потребителя.

Принятое решение, как и своеобразное, доброе поздравление фронтовиков свидетельствуют не просто о цивилизованном формате общения поставщика и потребителей. Но говорят и о человеческих отношениях. Об этом же свидетельствует и участие «ТНС энерго Пенза» в созданном бизнесом Фонде борьбы с коронавирусом. На поддержку врачей, малоимущих компания перечислила в Фонд один миллион рублей.

И это достойно уважения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Фронтовая газета»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В год 75-летия Великой Победы - скажите «Спасибо!» близким, прошедшим войну
Мы продолжаем всероссийский проект «Имена нашей Победы». Впишите современным цифровым языком имена своих близких в летопись народной памяти. Добавьте имена ваших героев на большую пиксельную открытку
Юрий Поляков: У нас торжествует бюджетный патриотизм. Там, где деньги, патриотов - не протолкнуться!
Знаменитый писатель побеседовал с журналистами "КП" Любовью Моисеевой и Александром Гамовым о русском мире и отсутствии высокой военной поэзии на телеэкранах в дни празднования 75-летия Победы
Новости 24
В Мордовии подтвердились еще 44 случая заболевания коронавирусом
Хоккеист Александр Кожевников подарил пензенскому Музею спорта свои краги и бейсболку
В Пензе пустят автобус между Западной поляной и центром города
На ГПЗ-24 и в Терновке сегодня на несколько часов отключат свет
На месте будущего ФОКа в Каменке заложили капсулу с письмом потомкам
Поликлиника больницы имени Н.Н. Бурденко снова начнет принимать пациентов
Мошенница из Тамбовской области обманула пензенских продавцов на 20 тысяч рублей
Саранские прихожане не смогут пойти в храмы на Троицу
Глава пензенского парламента Валерий Лидин празднует день рождения
ВТБ на 80% увеличил число пользователей новых пакетов услуг РКО
Родители убитой в Пензе девочки встретились с главой местного Следственного управления
Пензенские волонтеры продолжают раздавать маски на улицах города
В Пензенской области самые дешевые в округе хлеб, молоко и овощи
Бойцы пензенского ОМОН сдали экзамен на право ношения черного берета
В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика
Клиенты ВТБ получат 200 млн рублей на погашение ипотеки в рамках электронного взаимодействия с ПФР
В Пензенской области возобновлена плановая вакцинация детей