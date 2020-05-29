2020-05-29T14:19:16+03:00
Здоровье

В Мордовии приступили к строительству хирургического корпуса Детской больницы

Работы выполняются в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
Анна ЧЕРНАЯ
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Строительство планируется завершить в конце следующего года.Строительство планируется завершить в конце следующего года.Фото: Пресс-служба Главы РМ
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Вчера строительную площадку нового хирургического корпуса Детской республиканской клинической больницы в Зеленой роще посетил Владимир Волков.

Общая стоимость проекта превышает два миллиарда рублей, причем большая часть этих денег пойдет на покупку оборудования. Как отметил министр здравоохранения республики Олег Маркин, новый корпус по своему оснащению не будет уступать крупнейшей в России Морозовской детской больнице в Москве.

- В приемно-диагностическом отделении будет компьютерный томограф, МРТ-томограф, 2 стационарных и пять переносных рентгеновских аппаратов, самое современное УЗИ- и эндоскопическое оборудование. Оно позволит проводить диагностику, в том числе у новорожденных, и выявлять патологии на самых ранних стадиях, - отметил глава минздрава.

Как рассказал Главе республики министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Виктор Цыганов, подготовительный этап строительства завершен, подрядные организации приступили к работе. Завершить строительство планируется в декабре будущего года.

- На уровне республики это будет самая современная больница, - отметил Владимир Волков. - Мы уже построили отдельно стоящие поликлиники на Светотехстрое и Химмаше, нужно построить еще на Юго-Западе и в центральной части города. В Рузаевке планируем строительство детской поликлиники, будем укреплять и ремонтировать детские поликлиники в районах республики.

Глава Мордовии дал поручение министру здравоохранения Олегу Маркину одновременно со строительством нового корпуса детской больницы заняться подготовкой кадров для учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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