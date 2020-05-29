2020-05-29T00:04:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, новости на 29 мая: выздоровели уже более 1600 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 29 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Вчера больницы области покинули еще 100 человек. Всего с начала эпидемии в регионе от коронавируса излечился 1681 пациент.

В Пензе продолжается дезинфекция общественных мест. Вчера обработка детских и спортивных площадок прошла в микрорайонах ГПЗ, Маяк и Шуист. Службы продезинфицировали специальным раствором территории возле школ № 66, 41, 43, 77, 70, а также у детских садов №№124, 101, 105, 4, 5 и 57.

Работы проводит Управление по делам ГОЧС города. Дезинфекция проводится специальным раствором, являющимся безопасным для человека и животных. Продолжительность действия дезсредств - 30 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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