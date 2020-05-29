Коронавирус в Пензе и области, новости на 29 мая: выздоровели уже более 1600 человек

Вчера больницы области покинули еще 100 человек. Всего с начала эпидемии в регионе от коронавируса излечился 1681 пациент.

В Пензе продолжается дезинфекция общественных мест. Вчера обработка детских и спортивных площадок прошла в микрорайонах ГПЗ, Маяк и Шуист. Службы продезинфицировали специальным раствором территории возле школ № 66, 41, 43, 77, 70, а также у детских садов №№124, 101, 105, 4, 5 и 57.

Работы проводит Управление по делам ГОЧС города. Дезинфекция проводится специальным раствором, являющимся безопасным для человека и животных. Продолжительность действия дезсредств - 30 дней.