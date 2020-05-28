Дань памяти защитникам Отечества

28 мая в России отмечается День пограничника.

Как известно, пограничная охрана рубежей РСФСР была учреждена Декретом Совнаркома 28 мая 1918 года. Тогда же было создано главное управление погранохраны, в которое, в полном составе перешли офицеры бывшего управления отдельного корпуса погран. стражи, охранявшие рубежи Российской империи. Правопреемником этих структур стала Федеральная пограничная служба России (ФПС РФ), созданная указом Президента России 30 декабря 1993 года.

Дань памяти всем защитникам Отечества, кто в разные годы, не щадя своей жизни, служил на границе, отдали в этот день заместитель председателя Правительства Пензенской области воин-интернационалист, десантник, кавалер ордена Красной звезды Василий Трохин и экс-мэр Пензы, в прошлом начальник 11-ой погранзаставы Даурского пограничного отряда полковник запаса Роман Чернов.