2020-05-27T22:53:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 28 мая: выписаны еще 100 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 27 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

По информации оперативного штаба, вчера еще 100 человек были выписаны из больниц региона. Таким образом, с начала эпидемии в области от коронавируса излечились уже 1581 человек.

В Пензе продолжают проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте. На этой неделе проверка прошла на конечных остановках маршрутов № 29 и 10. В двух маршрутках №29 отсутствовали дезинфицирующие средства. Также многие пассажиры были без масок: средства защиты граждане надели только после устного замечания сотрудника полиции.

Рейды, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Пензе выявили нарушителей режима самоизоляции
Автобус по Юго-Западному шоссе Саранска начнет ходить уже завтра
Пензенские росгвардейцы помогли потерявшейся пенсионерке вернуться домой
Герой обороны Севастополя контр-адмирал Истомин
В Саранске выявили еще 15 случаев заболевания коронавирусом
Иван Белозерцев поздравил библиотекарей с профессиональным праздником
«Последний звонок» в Пензенской области прозвенит на просторах интернета
Пензенцу грозит лишение свободы за «помощь» мигрантам
Вечером на трассе в Мордовии сбили пешехода
ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем
У Карри и Карата из Пензенского зоопарка снова пополнение [ВИДЕО]
Дезинфекция в цехах компании «СтанкоМашСтрой» проводится ежедневно
В Мордовии организована доследственная проверка
Тракторист ударил инспектора ДПС
В Мордовии несколько детей заразились коронавирусом от родителей
С начала мая домой из-за рубежа вернулись еще 35 пензенцев
Саранский участковый, спасший грудного ребенка, получил государственную награду
Мобильное приложение «ТНС энерго» заменит визит в офис компании
В Саранске продолжают наказывать за нарушение масочно-перчаточного режима
Рядом со Спасским собором в Пензе появятся два памятника
День города в Пензе планируют отметить в сентябре
Обновленный Дом культуры в Лунинском районе откроется в следующем году
В пятницу в Пензе ограничат продажу алкоголя
Сотрудник ДПС ударил водителя и его супругу
Медсестра попросила о помощи через социальные сети
Квартиры дадут медикам, одаренным молодым специалистам
Люди верят народной газете «Комсомольская правда»