Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 28 мая: выписаны еще 100 человек

По информации оперативного штаба, вчера еще 100 человек были выписаны из больниц региона. Таким образом, с начала эпидемии в области от коронавируса излечились уже 1581 человек.

В Пензе продолжают проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте. На этой неделе проверка прошла на конечных остановках маршрутов № 29 и 10. В двух маршрутках №29 отсутствовали дезинфицирующие средства. Также многие пассажиры были без масок: средства защиты граждане надели только после устного замечания сотрудника полиции.

Рейды, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, будут продолжены.