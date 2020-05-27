2020-05-27T13:22:00+03:00
Здоровье

33-летний пациент после лечения пневмонии: «На четвертую неделю я научился дышать сам»

Врачи Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи боролись за жизнь мужчины почти два месяца – и одержали победу
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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2 апреля в учреждение на «скорой помощи» поступил местный житель с двухсторонней тотальной пневмонией. Легкие госпитализированного были поражены на 90%, поэтому пациент сразу был направлен в отделение реанимации и интенсивной терапии.

- Три недели мы поддерживали его с помощью ИВЛ, - отмечает заместитель главного врача Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Джамиля Курмаева. – Болезнь развивалась стремительно, начались осложнения на другие органы. Но с момента поступления в наше учреждение пациент начал получать комплексное лечение. Мы советовались с коллегами из Москвы, которые специализируются на пневмониях.

Вчера мужчина после почти двух месяцев лечения был выписан. Он записал ролик, в котором поблагодарил врачей за их нелегкий труд:

- На четвертую неделю я, к счастью, научился дышать сам, - отметил мужчина. – Спасибо и врачам, и медсестрам, и санитаркам - всем тем, кто поддерживал меня в этот трудный период. Почти два месяца в больнице оказались насколько трудными, настолько и важными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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